محمد بن سليّم يشدد على الالتزام بالأولويات البيئية في رياضة السيارات

المصدر: وام

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أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات /FIA/ أهمية الالتزام بالقضايا البيئية ومناحي السلامة في رياضة السيارات مشيرا إلى التحديثات التي تشهدها سياسات الاتحاد لتطوير سياسات أكثر استدامة تشمل مختلف مفاصل رياضة السيارات.

كان ابن سليم قد شهد سباق جائزة المجر الكبرى لسيارات فورمولا-1 و الذي أقيم أمس الأحد ليكون آخر سباقات البطولة العالمية قبل بداية العطلة الصيفية.

و التقى ابن سليم خلال زيارته عددا من السائقين ومدراء فرق فورمولا-1 لبحث مجموعة واسعة من القضايا الرئيسية في مقدمتها قضايا سلامة السباقات والسائقين.

وزار ابن سليم أيضا المملكة المتحدة لحضور سباق لندن لفورمولا-إي و التقى جيمي ريجل، الرئيس التنفيذي للفورمولا-إي، وعددا من السائقين ومدراء الفرق المشاركة .

كان الاتحاد الدولي للسيارات /فيا/ قد أطلق بطولة فورمولا-إي للسيارات الكهربائية بالكامل عام 2014، لتصبح في 2021 بطولة عالمية وذلك في إطار دعم جهود التنقل عديم الانبعاثات وتشجيع صناعة السيارات على الاستثمار في السيارات الكهربائية.

و يعمل الاتحاد الدولي للسيارات على تطوير استراتيجية بيئية تستهدف الوصول لمستوى "عديم الكربون" بحلول عام 2030، إلى جانب تنفيذ جميع بطولات الاتحاد الدولي للسيارات باستخدام مصادر طاقة مستدامة بحلول 2026.

و تولى ابن سليم رئاسة الاتحاد الدولي في ديسمبر 2021 ليصبح أول شخص غير أوروبي يشغل هذا المنصب.. وعمل منذ توليه المسؤولية على تنفيذ برنامج شامل لتطوير عمل الاتحاد و بدأ على مدار الأشهر الماضية تنفيذ عمليات تدقيق متعددة للارتقاء بعمل الاتحاد وتعزيز أطر حوكمة عملياته، كما قام بتعيين أول مدير للمساواة والتنوع والشمول في الاتحاد.

و قبل انتخابه لرئاسة الاتحاد، لعب ابن سليم دورا مهما في تطوير رياضة المحركات بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، ما ساهم في ترسيخ مكانة المنطقة مركزا جديدا و مرموقا لهذه الرياضة.



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