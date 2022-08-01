الكويت تشارك في «التضامن الإسلامي» بـ10 ألعاب

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية الوفد المشارك في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقرر إقامتها في مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس الجاري، وتشارك الكويت في 10 ألعاب بوفد يتكون من 89 لاعباً ولاعبة و21 مدرباً ومدربة و4 إداريين للفرق، بالإضافة إلى الوفد الإداري، وفضلت الأولمبية المشاركة بالألعاب الفردية بعدما نجحت في تحقيق نتائج متميزة خلال منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي أقيمت في الكويت خلال شهر مايو الماضي، وفد منافسات ألعاب القوى سيكون هو الأكبر من خلال البعثة بمشاركة 12 لاعباً، واحتل وفد الرماية المركز الثاني في عدد الأفراد بـ16 بمشاركة 6 لاعبين و6 لاعبات بجانب مشفي المطيري إداري ووليد الدعية أخصائي العلاج الطبيعي و2 مدربين، ويشارك اتحاد الكاراتيه بـ8 لاعبين، بالإضافة إلى اللاعبة ياسمين المطوع، بجانب 2 مدربين ومدربة، وسيكون السباحة بـ7 لاعبين عبد العزيز الضويحي – علي الزامل – سعود الشمروخ – راشد الطرموم – وليد عبدالرازق – فيصل التناك ولارا دشتي، بالإضافة إلى مدرب وإداري وأخصائي للعلاج الطبيعي، وحدد الكيك بوكسينغ المشاركة بـ4 لاعبين، بينما القوس والسهم اعتمد مشاركة 5 لاعبين هم بدر الشلاحي – عبدالله مال الله – فيصل الرشيدي – عبدالله طة – عبدالله الحربي، وفي الدرجات الهوائية سباق الطريق الفردي سيشارك سيد جعفر العلي – عبدالهادي العجمي – خالد غازي الخليفة – عبدالرحمن المنصور، ويتكون وفد كرة الطاولة من 4 لاعبين فاطمة الحسين – منوة الشمري – مرزوق الرشيدي – باسل الأنصاري.

وستشارك ثلاثة اتحادات بلاعب واحد فقط وهي مشعل العلي «الجودو» –يوسف القلاف «التايكوندو» – محمد فهاد العجمي «المصارعة».

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