«شباب» المواي تاي في ماليزيا للمشاركة في بطولة العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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وصلت للعاصمة الماليزية كوالالمبور، أمس، بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي لفئة الشباب والناشئين استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي للفئات العمرية لعام 2022 التي ينظمها الاتحاد الماليزي للمواي تاي بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي IFMA، والتي تشهد منافساتها كافه الأوزان الفردية والجماعية، والتي تحتضنها العاصمة الماليزية كوالالمبور اعتباراً من الثامن وحتى 20 أغسطس الحالي، بمشاركة العديد من منتخبات العالم، والتي تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والندوات الرياضية التي تهتم بقطاع الشباب.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني لشباب المواي تاي (حامل اللقب الذهبي) 26 فرداً برئاسة ياسر سالم الساعدي عضو مجلس الإدارة والمدير الفني عمر علي والجهاز الفني المكون من سانيت سامات، وباريوات وعادل جواد والإداري جبريل ابوسنينة والمرافقة اية بنت شهرة و19 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل العمرية والأوزان.

وحرص عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمواي تاي على حث البعثة قبل مغادرتها مطار أبوظبي على ضرورة المساهمة في نجاح البطولة والمحافظة على السمعة الطيبة التي رافقت منتخبنا الوطني للشباب خلال مشاركته الذهبية الأخيرة في بطولة أبوظبي التي فاز بلقبها، بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات التي تحظى برعاية ودعم القيادة الرشيدة.

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