الزعابي بطل العالم لمصارعة الذراعين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق لاعب منتخبنا الوطني لمصارعة الذراعين فيصل الغيص الزعابي، إنجازاً تاريخياً بفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لمصارعة الذراعين، والتي اختتمت في هولندا مساء أمس.

وجاء الإنجاز بجدارة بعد فوز بطلنا في المباراة النهائية على لاعب المنتخب الإيطالي ريغرو روبيرتو، والذي حل ثانياً ونال الميدالية الفضية.

مباركة

وبارك الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري الفوز بالميدالية الذهبية للأسرة الرياضية عموماً وممارسي مصارعة الذراعين، ومؤكداً أن ذهبية اللاعب الزعابي هي الأولى للاعب إماراتي في تاريخ الإمارات بمصارعة الذراعين على مستوى بطولات العالم، وهو الأمر الذي يعزز خطة العمل التي ينتهجها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بتطوير الرياضات التي تمارس تحت مظلته.

بدوره أعرب اللاعب فيصل الغيص الزعابي عن سعادته باعتلاء منصة التتويج بعد الفوز بالميدالية الذهبية، مؤكداً أنه كان يتطلع إلى المركز الأول وتحقيق الإنجاز الدولي، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وإلى جميع من أسهم في نجاح مشاركته والفوز بالذهبية، خصوصاً وأن المنافسة جمعت لاعبين مميزين، وذكر أن الإصرار على تحقيق الفوز قاده لنيل الميدالية الذهبية، لما شهدته من منافسة قوية، وأنه يتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات باسم الإمارات في الفترة المقبلة، بعد أن أهدى الإمارات في الفترة الماضية الميدالية الفضية في بطولة العالم للشرطة بالقوة البدنية.

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