البلوشي يتأهل لنهائيات آسيوية تنس الطاولة

المصدر: (دبي - البيان)

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تأهل عبدالله البلوشي لاعب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة إلى نهائيات آسيا، ضمن أفضل 16 لاعباً على مستوى غرب آسيا والتي ستقام في تايلاند خلال سبتمبر المقبل.

وقدمت الطاولة الإماراتية مستويات متميزة في البطولة التي جرت في ضيافة الاتحاد الأردني بمدينة الحسين للشباب.

في الفردي تحت 11 سنة حقق يوسف الحواي الميدالية الفضية، وفي الزوجي تحت 11 سنة، حقق اللاعبان محمد سعيد وراشد سعيد الميدالية البرونزية، وفي الفرق حقق منتخبنا تحت 11 سنة برونزية غرب آسيا.

وعلى صعيد 13 سنة فاز منتخبنا بالفضية، وفي الفرق تحت 15 سنة حقق فريقنا المركز الثالث، وعلى مستوى المنافسات الفرقية حقق منتخبنا الميدالية البرونزية.

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