خسارة ثانية لـ«أبيض» السلة في عربية الناشئين

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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خسر منتخبنا الوطني مباراته الثانية في بطولة الخليج المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 18 سنة أمام منتخب قطر بنتيجة 63 مقابل 45.

وكان منتخبنا خسر ضربة البداية أمام البحرين، في مباراة كانت غامضة لمنتخبنا الذي لا يعلم أي شيء عن المنافس البحريني كونه لم يشارك في أي بطولة خلال الفترات الماضية، بعكس منتخبنا الذي شارك مؤخراً في البطولة العربية بالقاهرة، لذلك كان كتاباً مفتوحاً أمام الشقيق البحريني.

وتشهد البطولة منافسة شرسة بين أكثر من منتخب خاصة البحرين وقطر، وكل منهما حقق انتصارين في مباراتين، كانت المفاجأة في المنتخب البحريني ضد الأبيض، ويعتبر المنتخب القطري الأكثر ثباتاً في المستوى ومن المرشحين بقوة للفوز باللقب.

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