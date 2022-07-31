روضة بن مكتوم تشهد خليجي سلة الشباب في دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهدت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم جانباً من مباراة المنتخب الوطني وشقيقه السعودي، ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة الخليجية للشباب لكرة السلة تحت 18 سنة، التي تقام في دبي بصالة نادي الوصل.

وقالت الشيخة روضة بنت مكتوم في تصريحات صحافية: «الزيارة تأتي في إطار التأكيد على أهمية دعم هذه الفئة العمرية، التي تمثل نواة مستقبل رياضة كرة السلة في كل الدول الخليجية، وامتداداً لنهج والدي الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي لطالما امتدت أياديه البيضاء كداعمٍ رئيس لجميع مناحي الحياة بصورة عامة والرياضة والرياضيين على وجه التحديد، والتي شهد لها العالم أجمع».

وأضافت: «تجمع شباب السلة الخليجية في دبي، يمثل الصورة الحية لمتانة علاقة الأخوة، التي تربط مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكرة السلة من الرياضات الممتعة، التي تحظى بشعبية واسعة في الدولة، سواء من المواطنين أو الجاليات المقيمة على أرضها».

وختمت قائلة: «لطالما دعمت القيادة الرشيدة في الدولة أبنائها في كل القطاعات، ومنها الرياضية، لأقف اليوم خلف منتخبنا الوطني في مباراته أمام شقيقه السعودية».

وتوجه رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بالشكر والعرفان إلى الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، لزيارتها البطولة، وقال: «حضور الشيخة روضة بنت مكتوم أدخل البهجة ليس لجمهور كرة السلة الإماراتية، ولدى أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، لما تمثله هذه الزيارة من تأكيد على مدى الدعم والمتابعة، التي تحظى به اللعبة في الإمارات بوصفها ثاني أكثر الألعاب الجماعية شعبية».

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