نجمات الكرة النسائية جاهزات للمونديال الموحد

المصدر: ديترويت - البيان

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واصل منتخب الإمارات استعداداته الجادة لخوض أولى مبارياته في افتتاح كأس العالم لكرة القدم الموحدة، والتي تقام بمدينة ديترويت بولاية ميتشغان الأمريكية بمشاركة 22 دولة عبارة عن 10 فرق سيدات و12 فريقاً للرجال، ويشارك من المنطقة أربع دول، الإمارات ومصر في السيدات، والسعودية والمغرب في فئة الرجال.

وأكدت فاطمة إبراهيم أن لاعبات المنتخب قد تعاهدن على الظهور بصورة مشرّفة، وبذل أقصى جهد ممكن، خاصة وأن المنتخب مع منتخب مصر الشقيق يمثلان المنطقة في كرة القدم النسائية، وهو فريق موحد يضم إلى جوار صاحبات الهمم، أقرانهم من غير المعاقين وفيما يعرف في الأولمبياد الخاص الرياضات الموحدة.

ويتكون منتخب الإمارات من فاطمة جاسم خميس الحوسني، غنيمة راشد عبيد راشد، مها موسى محمد البلوشي، عائشة عبدالرحمن غياث، شيخة محمد بني شمل، الدانة مبارك المنصوري، سريعة مبارك المنصوري، فدوى عوني عبدالقادر، أمنه فهد عسكر، خلود عبد الله الخوري، مريم كافور آل علي، كما تضم البعثة ديسيري بيروتو ادارى والمعالج الطبيعي سميرة ازمي مساعد مدرب.

وتعيش بعثة الإمارات في أجواء شديدة التفاؤل بتحقيق نتائج مشرّفة في هذا الحدث العالمي، وتحظى البعثة بمتابعة واهتمام من قبل معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي اطمأنت على أن كل شيء يسير وفق الترتيبات الصحيحة، وحثت البعثة على الظهور بصورة مشرّفة تليق بدولة الإمارات، وبما يقدم لأصحاب الهمم من اهتمام

ورعاية، وبذل أقصى جهد ممكن في هذا الحدث العالمي.

وحرص المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي فور وصوله إلى مدينة ديترويت بولاية ميتشغان الأمريكية في الاطمئنان على وصول المنتحبات الأربعة للمنطقة، واطمأن من شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية على كافة الترتيبات الخاص بالبعثات العربية.

وكأس العالم لكرة القدم الموحدة يعد أول حدث عالمي يقيمه الأولمبياد الخاص الدولي عقب جائحة «كورونا»، وبروفة عملية قبل الألعاب العالمية الصيفية التي تقيمها ألمانيا منتصف 2023.

وكان وفد الإمارات برئاسة فاطمة إبراهيم ونائبها عمرو محمد محمود بدوي، قد حرصا مع مدير المنتخبات سرور سعيد محمد وحورية حسين الطاهري مدربة المنتخب على الوقوف على كافة استعدادات منتخب الإمارات لخوض أولى مبارياته، والاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبات ووضع برنامج تدريبي مكثف قبل المباريات الرسمية، والحفاظ على المستوى الفني والبدني الذي وصل إليه المنتخب من خلال المعسكرات التدريبية التي دخل إليها قبل السفر لأمريكا.

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