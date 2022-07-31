«إنجاز تاريخي» لكاراتيه الإمارات في «عربية القاهرة»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه، مشاركتها في البطولة العربية للكاراتيه للمنتخبات في دورتها الثالثة عشرة، والتي أقيمت في الصالة الرياضية في إستاد القاهرة بالعاصمة المصرية، بإنجاز تاريخي بحصدهم 6 ميداليات متنوعة للبنين والبنات، ما بين 3 ذهبيات و3 برونزيات على مدار يومي منافسات البطولة التي أقيمت بمشاركة 8 منتخبات عربية، مثلها نجوم هذه الرياضة بوطننا العربي، والعديد منهم لهم إنجازات وتصنيف على المستوى الدولي والعالمي في بعض الفئات.

3 ذهبيات

وفي تفاصيل الإنجاز وبمنافسات فردي الكاتا للرجال حقق اللاعب مروان المازمي الميدالية الذهبية، وحصلت اللاعبة حوراء العجمي، على ذهبية الكوميتيه -50 كجم فردي سيدات، وتألقت لاعبة منتخبنا الوطنية على بساط المنافسات فاطمة سالم خصيف بحصدها الميدالية الذهبية الثالثة لمنتخبنا في منافسات كوميتية فردي السيدات – 68.

3 برونزيات

وفي منافسات الرجال اقتنص لاعب منتخبا الوطني أحمد سالم باصليب، الميدالية البرونزية في أقوى فئة بالبطولة وهي ميزان -67 كوميتيه فردي رجال، وحصل لاعب منتخبنا محمد جاسم الأنصاري على برونزية ميزان -75 كجم، كوميتيه فردي رجال، والميدالية البرونزية الثالثة لمنتخبنا «مروان المازمي ويوسف فريدوني وعبد الغني محمد» بمنافسات كاتا جماعي رجال.

التتويج

وقام بتتويج الفائزين الدكتور عبد الأول محمد عبد الرحيم، مساعد وزير الرياضة والشباب المصري، والدكتور إبراهيم قناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري، والدكتور عبد الله سيف البادي رئيس الوفد الإماراتي.

إنجاز مستحق

وأشاد الدكتور عبد الله البادي الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس البعثة المشاركة في البطولة، بالجهود التي يبذلها اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، وحرصه على دعم جهود جميع لاعبي منتخبنا المشاركين في هذه البطولة، وتحفيزه المستمر لهم على حسن تمثيل الدولة في هذا المحفل العربي الكبير، وهو ما كان له تأثير كبير على تحقيق هذه الإنجازات في البطولة العربية، وشدد على أهمية هذا الإنجاز، والذي يمثل بحد ذاتها محطة إعدادية هامة قبل استحقاق المنتخب في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها تركيا الشهر المقبل.

واختتم البادي بتوجيه الشكر والتهنئة للاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز