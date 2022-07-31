6 لاعبين ضمن بعثة منتخب الجودو المشارك في بطولة آسيا بكازخستان

المصدر: وام

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تضم بعثة منتخب الامارات للجودو المشارك في بطولة آسيا للمنتخبات والفردي لأبطال النخبة التي تستضيفها مدينة نور سلطان في كازاخستان 6 لاعبين .

وتقام البطولة من 4 إلى 6 أغسطس المقبل بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 20 دولة، تتقدمها 5 منتخبات عربية هي منتخبات الإمارات وقطر والكويت ولبنان واليمن.

ويترأس البعثة التي تتوجه غدا إلى كازخستان ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم كلا من المدرب فيكتور سيكتروف، و6 لاعبين هم جورام شغيلي الذي يشارك في وزن الخفيف تحت 66 كجم، وسعيد النقبي /تحت 73 كجم/، وباشو نوجزاري /تحت 81 كجم/، وجريجوريان أرام /تحت 90 كجم/ وزافر كوسوف /فوق 100 كجم/، وماجو ماروف /فوق 100 كجم بجانب الوزن المفتوح/.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية ترافقها طموحات كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية التي تحققت هذا الموسم في مختلف البطولات الخارجية ،والتي تصب في نطاق الاستعدادات للمشاركة في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بتركيا.



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