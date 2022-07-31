شاهد.. فيصل الزعابي يتوج بذهبية العالم لمصارعة الذراعين في هولندا

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج الإماراتي فيصل الغيص الزعابي، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لمصارعة الذراعين بوزن 85 كيلوغراماً، والتي أقيمت في هولندا بعد فوزه في النهائي على لاعب المنتخب الإيطالي ريغرو روبيرتو.

وكان فيصل الغيص وزميله سعيد الماس قد أحرزا ميداليتين فضيتين قبل أيام في بطولة الألعاب العالمية بالقوة البدنية، والتي اختتمت في هولندا والتي أضافا فيها ميداليتين فضيتين للإمارات في إنجاز جديد يضاف لرياضة الإمارات.

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