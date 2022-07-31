كاراتيه الإمارات «ذهب» في «عربية القاهرة»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حصد أبناء وبنات الإمارات 5 ميداليات ملونة (ثلاث ذهبيات وبرونزيتين) في اليوم الأول للبطولة العربية للكاراتيه، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، وتختتم السبت بمشاركة 9 منتخبات عربية يمثلها نجوم هذه اللعبة بوطننا العربي من اللاعبين واللاعبات أصحاب الإنجازات الذين لهم تصنيف دولي في بعض الفئات.

وجاء هذا الحصاد وسط منافسة ساخنة على الترتيب العام في البطولة، حرص الجميع على الأداء العالي، والذي يستهدف تحقيق الإنجازات لاعتلاء منصات التتويج في هذا المحفل العربي.

الذهب

وفي منافسات فردي الكاتا للرجال حقق اللاعب مروان المازمي الميدالية الذهبية، بعد الفوز على لاعبي مصر والكويت والسعودية.

كما حصلت اللاعبة حوراء العجمي، على ذهبية الكوميتيه -50 كجم فردي سيدات، بعد الفوز على لاعبات مصر والأردن والكويت والسعودية.

وتألقت لاعبة منتخبنا الوطني على بساط المنافسات فاطمة سالم خصيف بحصدها الميدالية الذهبية الثالثة لمنتخبنا في منافسات كوميتيه فردي السيدات – 68، عقب فوزها بجدارة على لاعبات مصر والأردن والسعودية.

البرونز

وفي منافسات الرجال اقتنص لاعب منتخبنا الوطني أحمد سالم باصليب، الميدالية البرونزية في أقوى فئة بالبطولة وهي ميزان -67 كوميتيه فردي رجال.

وانتهى حصاد اليوم الأول للبطولة بحصول لاعب منتخبنا محمد جاسم الأنصاري على برونزية ميزان -75 كجم، كوميتيه فردي رجال.

سعادة وتفاؤل

وأعرب الدكتور عبدالله سيف البادي الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس البعثة المشاركة في البطولة عن سعادته وإخوانه جميع أعضاء البعثة، قائلاً: «بالتأكيد هذا يسعد جميع إخواني في مجلس إدارة الاتحاد بقيادة اللواء «م» ناصر الرزوقي، والفرحة تعم رياضة الإمارات والقائمين عليها بتألق أبناء وبنات الإمارات في هذا المحفل العربي»، ونقل لهم تحيات وتهاني قيادة اللعبة بالدولة، معرباً عن تفاؤله بتحقيق المزيد من الميداليات خلال اليوم الثاني لثقته الكبيرة بنجوم منتخبنا من الجنسين رغم قوة المنافسات وارتفاع المستوى الفني والبدني لجميع المشاركين في البطولة.

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