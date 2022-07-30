بلال يعد جمهور أبوظبي بنزال استثنائي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعود العاصمة الإماراتية أبوظبي لتجمع نجوم الفنون القتالية المختلطة وجماهيرها من خلال بطولة يو إف سي 280 في إطار تعاون رائد بين دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي ومنظمة يو إف سي. ويترقب عشاق هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم المنافسات الحماسية للبطولة بفارغ الصبر، حيث توشك التذاكر على النفاذ مع الإقبال اللافت لحضور النسخة الجديدة.

وفي مقدمة المشاركين، يستعد الفلسطيني بلال محمد المصنف خامساً لمواجهة الأمريكي المصنف تاسعاً شون برادي لحجز مكانٍ للمنافسة على لقب الوزن المتوسط لاحقاً.

وقال المقاتل ابن الـ 34 عاماً في معرض تعليقه: «يولي جمهور أبوظبي احتراماً وتقديراً كبيراً لجميع المقاتلين والرياضيين، وكلي ثقة أنه سيدعمني بصرف النظر عن النتيجة. وأذهلني اهتمام الشباب العرب بالفنون القتالية، فلم أتوقع يوماً أن أصبح البطل الذي يعتبره الشبان اليافعون قدوة لهم، لذا أتوجه لهم بجزيل الشكر على رسائلهم وأعدهم أنني سأقاتل في الحلبة باسمهم جميعاً».

ويتوق بلال للعودة إلى أبوظبي، حيث حقق انتصاراً بارزاً في مسيرته مع فوزه على الياباني تاكاسي ساتو بالإخضاع في بطولة يو إف سي 242: «كنت أتطلع للعودة إلى أبوظبي منذ غادرتها المرة الماضية. لاسيما وأن الجمهور كان مذهلاً فقد أظهر حماسة بالغة وتجمع المشجعون حولي رغم أنها زيارتي الأولى لأبوظبي ولم أكن حينها مشهوراً أو حائزاً على تصنيف. لذا أتشوق للعودة إلى أبوظبي والاستماع إلى صيحات التشجيع من الجمهور».

وأضاف: «زرت أبوظبي من قبل، ولكني قضيت أسبوعاً واحداً فيها فقط ولم أحظ بالوقت الكافي للتعرف عليها. أما هذه المرة فسأذهب قبل أسبوعين لزيارة المعالم السياحية والتعرف على الإمارة. كانت زيارتي السابقة إلى أبوظبي المرة الأولى التي أنافس فيها على بطولة مهمة، لذا كنت متوتراً للغاية، وكان تركيزي عندها على النزال أكثر من أي شيء آخر. ولكني تخلصت هذه المرة من التوتر، حيث أشعر بقدر أكبر من الراحة وبأني أنتمي لهذا المكان. وأود الابتعاد عن التفكير بالنزال والخروج لزيارة العديد من الأماكن والتعرف على الكثير من المواقع والتفاعل مع الناس».

وتشهد بطولة يو إف سي 280 نزالات أخرى تجمع بين كل من بينيل داريوش وماتيوز جامرو ضمن فئة الوزن الخفيف؛ وبيتر يان، الفائز في ظهوره الأخير في أبوظبي في إطار منافسات يو إف سي 267، وشون أومالي ضمن فئة وزن البانتام.

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