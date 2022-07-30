«ثلاث ذهبيات وبرونزيتان» حصاد اليوم الأول لمنتخباتنا في افتتاح عربية الكاراتيه

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حصد أبناء وبنات الإمارات 5 ميداليات ملونة «ثلاث ذهبيات وبرونزيتان» في اليوم الأول للبطولة العربية للكاراتيه والتي انطلقت أمس الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، وتختتم اليوم السبت، بمشاركة 9 منتخبات عربية يمثلها نجوم هذه اللعبة بالوطن العربي.

وتوج مروان المازمي بذهبية الكاتا فردي رجال بعد الفوز على لاعبي مصر والكويت والسعودية كما فازت حوراء العجمي، على ذهبية الكوميتيه "تحت 50 كجم فردي سيدات" بعد الفوز على لاعبات مصر والأردن والكويت والسعودية.

واقتنص أحمد سالم باصليب البرونزية في أقوى فئة بالبطولة وهي "تحت 67 كوميتيه فردي رجال" ، وفاز محمد جاسم الأنصاري ببرونزية "تحت 75 كجم، كوميتيه فردي رجال".

وانتهى حصاد اليوم الأول للبطولة بحصول اللاعبة فاطمة سالم خصيف، على ذهبية "تحت 68 كجم كوميتيه فردي سيدات"، بعد الفوز على لاعبات مصر والأردن والسعودية.

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