«رفع الأثقال» يختار عناصر جديدة للمنتخبات الجمعة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقيم اتحاد الإمارات لرفع الأثقال تجمعاً رياضياً يوم الجمعة المقبل، بنادي «ديزرت باربل» في منطقة القوز بدبي، لاختيار لاعبين قادرين على الانضمام لتشكيلة المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها في الفترة المقبلة. وأوضح حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، أن هذا التجمع جزء من الخطة الاستراتيجية للاتحاد لتوسيع قاعدة انتشار اللعبة، واستقطاب لاعبين مؤهلين جدد بمختلف المراحل العمرية للجنسين، يستطيعون تمثيل منتخباتنا، ورفع اسم الدولة في المحافل الخارجية.

وقال: «الهدف من التجمع هو إتاحة الفرصة لمن يصلح من اللاعبين في مختلف الفئات للانضمام إلى تشكيلة المنتخب، خصوصاً أن رفع الأثقال تختلف عن غيرها من الرياضات في كيفية انتقاء عناصر جديدة وضمها للعبة، حيث يتحتم علينا البحث عن المواهب بأنفسنا بدلاً من انتظارها».

وأكد أن الاتحاد شكل لجنة لإجراء المقابلات مع اللاعبين الجدد خلال هذا التجمع، وبيان مستوياتهم وقدراتهم الفنية، لانتقاء من يصلح منهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز