رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج: الإمارات رائدة في استضافة البطولات الكبرى

المصدر: وام

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أكد الروسي أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج قدرة الإمارات على استضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، نظرا لما تملكه من إمكانيات هائلة على مستوى المنشآت والكوادر الإدارية.

جاء ذلك خلال استقبال تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج رئيس الاتحاد الدولي للعبة الذي يستعد لخوض الانتخابات على رئاسة الاتحاد مجدداً خلال اجتماعات الكونجرس الدولي، المقرر انعقادها على هامش الأولمبياد العالمي الحالي للشطرنج بمدينة تشيناي الهندية.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات في مقدمتها استضافة الدولة لأحداث عالمية قادمة و الاهتمام بتطوير اللاعبين والمدربين والحكام.

و قال أركادي: "الإمارات لها ثقل كبير في المنطقة و دائما تمثل الريادة في لعبة الشطرنج خاصة فيما يخص استضافة البطولات بداية من استضافة الأولمبياد العالمي عام 1986، وبطولات العالم "جراند بري" في دبي والشارقة ووجود عدد كبير من البطولات الدولية العريقة منها مهرجان أبوظبي للشطرنج وبطولة دبي المفتوحة والشارقة ماسترز وغيرها من البطولات التي تشهد مشاركة أبطال العالم".

من جانبه قال تريم مطر تريم إن زيارة أركادي للإمارات قبل التوجه للهند لحضور الأولمبياد العالمي وخوض الانتخابات يؤكد أن الدولة تمثل مركزا للشطرنج في العالم و لها تاريخ كبير في اللعبة إلى جانب سعيه لكسب ثقة اتحاد اللعبة ووضع برامج و خطط مستقبلية لتطوير عناصر اللعبة من لاعبين وحكام ومدربين.

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