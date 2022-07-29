اتحاد الشطرنج يناقش تطوير اللعبة مع «رئيس الدولي»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، الروسي أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للعبة الذي يستعد لخوض الانتخابات على مقعد الرئيس خلال اجتماعات الكونجرس الدولي التي ستقام على هامش الأولمبياد العالمي للشطرنج 44، والذي انطلق في مدينة تشيناي الهندية ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية في مقدمتها استضافة الدولة لأحداث عالمية مقبلة والاهتمام بتطوير اللاعبين والمدربين والحكام.

وأكد تريم مطر تريم رئيس الاتحاد أن زيارة أركادي دفوركوفيتش للإمارات تأتي قبل التوجه إلى الهند لحضور الأولمبياد العالمي وخوض الانتخابات على مقعد الرئيس، وهو ما يعد تأكيداً على مكانة الإمارات .

إشادة

وأشاد أركادي بقدرة الإمارات على استضافة الأحداث العالمية وما تملكه من إمكانيات هائلة على مستوى المنشآت والكوادر الإدارية ، وقال إن الإمارات لها ثقل كبير في المنطقة ودائماً تمثل الريادة في لعبة الأذكياء، خصوصاً فيما يخص استضافة البطولات بداية من استضافة الأولمبياد العالمي عام 1986، وبطولات العالم «الغراند بري» في دبي والشارقة ووجود عدد كبير من البطولات الدولية العريقة منها مهرجان أبوظبي للشطرنج وبطولة دبي المفتوحة والشارقة ماسترز وغيرها من البطولات التي تشهد مشاركة أبطال العالم.

وأضاف إن دبي كانت لها بصمة كبيرة من خلال استضافة بطولة العالم للرجال في معرض إكسبو 2020 وبطولة العالم للمدارس في التوقيت والمكان نفسه، ولعل الأحداث الشطرنجية في إكسبو 2020 قد خطفت الأضواء وكانت محط أنظار العالم، ونأمل أن تستضيف الإمارات بطولات عالمية في المستقبل.

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