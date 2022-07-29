15 ذهبية لشرطة أبوظبي في «الألعاب العالمية»

المصدر: (روتردام - البيان)

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حصدت شرطة أبوظبي 15 ميدالية في اليومين الثالث والرابع لدورة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء التي تختتم الأحد بمدينة روتردام الهولندية.

وقال العقيد عصام عبدالله آل علي رئيس الوفد المرافق: إن أبطال شرطة أبوظبي الرياضيين حصدوا 15 ميدالية ملونة منها 9 ذهبيات و5 فضيات وواحدة برونزية في اليومين الثالث والرابع من أيام البطولة ليرتفع حصاد شرطة أبوظبي في البطولة حتى الآن إلى 15 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية وميداليتين برونزية وهي مؤشرات وأرقام جيدة تعزز موقف الفريق في التميز الرياضي والنتائج النهائية المقبلة.

وذكر أن دورة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء تتنوع أنشطتها التي تشمل 10 سباقات رياضية ويشارك فيها 14 لاعباً من مختلف القطاعات الشرطية في شرطة أبوظبي، وأشادت الوفود المشاركة بقوة أداء لاعبي شرطة أبوظبي، وأشاد العقيد عصام عبدالله آل علي بالإداريين والمشرفين على وفد فريق شرطة أبوظبي ودورهم الفعال في المتابعة والإشراف لتحقيق النتائج المميزة.

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