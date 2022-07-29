3 مواجهات في انطلاقة «خليجي السلة» تحت 18 سنة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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يدشن المنتخب الوطني للشباب في السادسة والربع من مساء اليوم، مشوار بطولة المنتخبات الخليجية لكرة السلة «تحت 18 عاماً» بلقاء شقيقه البحريني، بصالة نادي الوصل في دبي، وتمتد البطولة حتى السادس من أغسطس المقبل، وهي مؤهلة إلى كأس آسيا، ويسبق مباراة المنتخب في الرابعة عصراً، لقاء المنتخبين السعودي والعماني، على أن يسدل الستار عن مباريات اليوم الأول للبطولة، في الثامنة والنصف مساءً بلقاء منتخبي قطر والكويت.

ووضع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني سالم عتيق، يوم أمس، اللمسات الأخيرة على القائمة الأساسية للاعبين الـ 12 الذين سيمثلون «الأبيض» في البطولة، وذلك من أصل قائمة ضمت خلال مراحل الأعداد 14 لاعباً سبق لمعظمهم المشاركة مطلع الشهر الجاري في بطولة المنتخبات العربية «تحت 18 عاماً» في القاهرة، وهم سالم الشامسي، وراكان الشمري من نادي العين، وسعيد هاشل، ومحمد جابر، وراشد عبد الرحمن، وزايد توفيق «الشارقة»، زايد عبدالله، ومحمد سعيد، وزايد طارق السيد من نادي الوحدة، وسيف حامد وعبد العزيز خليفة «الوصل»، وحسين ناصر «شباب الأهلي»، وحسن السيد، وحمد صالح «النصر».

وتأتي البطولة الخليجية، بعد نحو أسبوع من إسدال الستار عن بطولة المنتخبات العربية في القاهرة لهذه الفئة العمرية، والتي حل فيها المنتخب الوطني بالمركز الخامس، في بطولة حصد لقبها المنتخب المصري، على حساب نظيره الجزائري، وحلول قطر بالمركز الثالث، والكويت رابعاً، والسعودية بالمركز السادس والأخير.

وأكد سالم عتيق مدرب منتخبنا الوطني للشباب أن الفريق في كامل استعداداته من أجل الحصول على إحدى بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس آسيا والروح المعنوية مرتفعة بين جميع اللاعبين رغم ظروف الإصابات عقب المشاركة في البطولة العربية التي أقيمت في مصر.

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