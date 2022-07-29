«الهايك الثلجي» للسيدات ينطلق في «سكي دبي» غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في الساعة السابعة صباح غدٍ فعاليات «الهايك الثلجي» المخصص للسيدات الذي يقام في قاعة سكي دبي الثلجية، وينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مول الإمارات ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، ويهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وسط أجواء باردة منعشة للمحافظة على نشاطهن وحيويتهن خلال إجازة الصيف.

«الهايك الثلجي» (سنو هايك)، الذي يقام لأول مرة داخل القاعات الثلجية المغلقة، سيكون عبارة عن تسلق المسارات الثلجية المرتفعة لمدة ساعة كاملة في تجربة فريدة لن تنسى للمشي في درجة حرارة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر.

ويأتي الحدث ضمن ثلاث فعاليات ثلجية ينظمها مجلس دبي الرياضي للسيدات، حيث تقام في الساعة السابعة صباح الأحد 31 يوليو 2022 فعالية «يوغا الثلج» المخصصة للسيدات، والتي تقام للعام الثاني على التوالي، وتشمل تنظيم حصص مختلفة تقدمها معلمات يوغا محترفات.

فيما يختتم غداً «مخيم السيدات الثلجي» الأول من نوعه الذي أطلقه المجلس يوم 2 يوليو وأقيم يوم السبت من كل أسبوع، ويتضمن المخيم العديد من الأنشطة والتدريبات الثلجية المخصصة للسيدات فقط من عمر 14 سنة فما فوق تحت إشراف مدربين محترفين، ويتم فيه تقديم تدريبات مختلفة على التزلج الحر والتزحلق على الألواح في قاعة سكي دبي الثلجية.

مبادرة

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي منذ شهر يونيو الماضي، وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل، وتتضمن العديد من الفعاليات الرياضية التي يصل عددها إلى 128 فعالية تتنوع ما بين الفعاليات الشاطئية والثلجية والمائية والرياضات النسائية وضمن 33 لعبة رياضية متنوعة تقام على أكثر من 94 موقعاً مختلفاً في دبي، وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية، ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كل شرائح المجتمع.

ويعمل مجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتحفز كل أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية، خصوصاً في فصل الصيف، حيث ينظم مجلس دبي الرياضي العديد من الفعاليات بالتعاون مع مول الإمارات في قاعة سكي دبي الثلجية، من أبرزها سباق الجري الثلجي وتحدي الجليد وبطولات التزلج المحلية والدولية وغيرها العديد من الفعاليات، التي تشكل موسماً خاصاً من السياحة الرياضية، وتساهم في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم.

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