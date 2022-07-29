«الإمارات لرياضة المرأة» يعتمد خطته التنفيذية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة برئاسة نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام رئيسة مجلس إدارة الاتحاد لرياضة المرأة، الخطة التنفيذية لأنشطة وفعاليات الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة نورة السويدي، في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

حضر الاجتماع الدكتورة موزة الشحي، نائب الرئيس، ومنى الشامسي، الأمين العام، وغالية المناعي، رئيسة لجنتي التخطيط الاستراتيجي وتقنية المعلومات، وهند العليلي، رئيسة اللجنة القانونية، وأصيلة الهاشمي، رئيسة لجنة المسابقات، وفاطمة العلي، رئيسة لجنة التسويق والرعاية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد اعتمد، شعار الاتحاد، والذي جاء على هيئة زهرة مكونة من 7 بتلات تمثل الإمارات الـ7 .

وأكدت نورة السويدي، أن اتحاد الإمارات لرياضة المرأة يعمل وفق هويته المؤسسية المستندة لرؤية ورسالة وقيم دولة الإمارات المراعية الاستثمار في بناء الإنسان دون تمييز بين الرجل والمرأة وإعداد الكوادر القادرة على ريادة مسيرة التطوير.

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