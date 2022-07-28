سفارة الإمارات بالقاهرة تستقبل بعثة الكاراتيه

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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استقبلت مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، بمقر السفارة بالقاهرة بعثة منتخب الإمارات للكاراتيه المشاركة في البطولة العربية.

يرأس البعثة الدكتور عبدالله سيف البادي، وتضم الحكم الدولي جابر الزعابي والجهازين الفني والإداري و4 لاعبين ولاعبتين يتنافسون على ألقاب البطولة التي تقام اليوم وغداً.

وحضت مريم الكعبي اللاعبين واللاعبات على اقتناص الميداليات الذهبية في جميع الأوزان، فذلك هو مبدأ دولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة والتي وفرت متطلبات النجاح لأبنائها وبناتها في كافة المجالات، والتي تستحق منا بذل العطاء لكي يرفرف علمها في جميع المحافل الدولية وعلى جميع أراضي العالم، كما وجهت بتوفير جميع سبل الراحة وتذليل كافة العقبات أمام البعثة إن وجدت على أرض مصر العروبة في هذا المحفل الرياضي العربي.

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