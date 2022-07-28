غداً.. انطلاق خليجية السلة للشباب في دبي بمشاركة 6 منتخبات

المصدر: وكالات

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تنطلق غداً الجمعة منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة للشباب تحت 18 عامًا، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل في دبي.

وتقام فعاليات هذه النسخة من البطولة بمشاركة 6 منتخبات خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر، حيث تتنافس على لقب البطولة وبطاقتي تأهل إلى نهائيات كأس آسيا، المقررة في إيران من 21 إلى 28 أغسطس المقبل.

ويلتقي منتخبا السعودية وعمان في أولى مباريات البطولة غداً، فيما يبدأ منتخبنا الوطني مبارياته بلقاء نظيره البحريني، كما يلتقي المنتخب القطري مع نظيره الكويتي.

ويطمح منتخب الإمارات للمنافسة بقوة في هذه البطولة، التي تمتد فعالياتها حتى 6 أغسطس المقبل، من أجل التأهل لنهائيات كأس آسيا.

ويعول مدرب منتخبنا الوطني سالم عتيق على حماس اللاعبين، خاصة عبدالعزيز خليفة هداف البطولة العربية في مصر، لتقديم عروض قوية في البطولة.

وتضم قائمة المنتخب حالياً 14 لاعباً، هم:

سالم فاضل الشامسي، راكان غانم الشمري، زايد عبدالرحمن عبدالله، محمد سعيد عبدالله، زايد طارق السيد، حسين خالد ناصر، سيف حامد محمد، عبدالعزيز خليفة عبدالله، حسن إبراهيم السيد، حمد محمود صالح، سعيد هاشل سعيد، محمد عبدالله جابر، راشد عبدالحكيم عبدالرحمن، زايد توفيق الجسمي.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية عقب الاجتماع الفني مساء اليوم الخميس.

وأكد عتيق أن الفريق أتم استعداداته للبطولة، وأن الروح المعنوية مرتفعة للغاية برغم الإصابات التي شهدها الفريق على هامش البطولة العربية.

وأضاف: "الفترة الماضية شهدت عقب العودة من القاهرة تدريبات صباحية ومسائية للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، والجهاز الطبي واصل معالجة المصابين وبرغم ضيق الوقت بين البطولتين، يحرص الجميع على تقديم أفضل أداء لتشريف كرة السلة الإماراتية في البطولة الخليجية".

وعن مستوى المنتخبات المشاركة، قال عتيق: "مستويات المنتخبات المشاركة متقاربة ولا تشير لأفضلية فريق على الآخر، علينا الظهور بالصورة المطلوبة لتحقيق الهدف بالتأهل إلى كأس آسيا".

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