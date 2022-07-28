طيران الإمارات تحلّق بـ«كأس العالم للرجبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات، عن تمديد علاقة الشراكة طويلة الأمد التي تربطها مع «منظمة عالم الرجبي» وبطولة «كأس العالم للرجبي».

وبموجب الاتفاقية، ستواصل الناقلة الرائدة على مستوى العالم في الاضطلاع بدور الشريك الدولي لكل من بطولة «كأس العالم للرجبي» 2023 في فرنسا، والدورة التالية من البطولة نفسها، والمُقرّر إقامتها في أستراليا عام 2027.

وتأكيداً من جانبها على التزامها بدعم رياضة الرجبي، أعلنت طيران الإمارات أيضاً عن تمديد رعايتها الرسمية للمسؤولين الرسميين في بطولة كأس العالم للرجبي حتى عام 2027، بعد أن أثبتت علاقة الشراكة هذه دورها المحوري في دعم تطور المباريات الرسمية لأندية النُخبة منذ عام 2013.

ومع شراكتها لبطولة «كأس العالم للرجبي 2023» في فرنسا، ستواصل طيران الإمارات علاقة الشراكة الناجحة مع الاتحاد الدولي للرجبي والتي انطلقت في عام 2007، حيث باتت الناقلة منذ ذلك الحين، أحد أبرز وأنشط داعمي اللعبة كشريك لكل دورات «كأس العالم للرجبي» للرجال منذ عام 2007، والشريك لدورتي دبي وكيب تاون من سلسلة «إتش إس بي سي» لسباعيات الرجبي.

وباعتبارها الناقل الجوي الرسمي لبطولتي «كأس العالم للرجبي» 2023 في فرنسا و2027 في أستراليا، تنطلق «طيران الإمارات» بلعبة الرجبي إلى آفاق جديدة، حيث ستسهم خبراتها الفريدة في خدمة المسافرين في تنظيم بطولة عالمية فريدة تنعم خلالها الجماهير المسافرة إلى الدول المُضيفة بتجربة سفر نوعية.

كما يمكن لمسافري الناقلة التمتع بالمباريات المثيرة لدورتين من بطولة «كأس العالم للرجبي»، بينما هم مسترخون على مقاعدهم خلال رحلاتهم، الأمر الذي يسهل لعشاق لعبة الرجبي متابعة أحداثها بيسر وسهولة، لتسهم الناقلة بذلك في دعم تطور وشعبية رياضة الرجبي في كلٍ من الأسواق الناشئة والراسخة.

بدعم من طيران الإمارات، ستتمكن «منظمة عالم الرجبي» من مواصلة تطوير ودعم حكام مباريات اللعبة على مستوى العالم، والذين يضطلعون بدور مركزي في ترسيخ قيم الاحترام والانضباط باللعبة.

منصة رائعة

وقال تيم كلاك، رئيس «طيران الإمارات»: «تُعد الرجبي رياضة ذات قيم عظيمة وتراث يدعو للفخر في بلدان عديدة. وهي أيضاً رياضة تستقطب المزيد من المشاركة والاهتمام عبر المجتمعات في مختلف أنحاء العالم في كل عام، فكما نرى في الإمارات، باتت رياضة الرجبي ضمن البرامج المدرسية على مستوى الدولة. ويسعدنا دعم نمو وازدهار هذه الرياضة التي تعد منصة رائعة لتقريب الناس إلى بعضهم البعض، حيث يجمعهم شغف الرياضة».

وأضاف تيم كلاك بقوله: «تعد طيران الإمارات شريكاً لبطولة «كأس العالم للرجبي» منذ عام 2007. وستتزامن دورة عام 2023 من هذه البطولة في فرنسا مع احتفال طيران الإمارات بمرور 30 عاماً على انطلاق رحلاتها إلى مطار شارل ديجول في باريس، ومع تسييرها 31 رحلة أسبوعياً إلى فرنسا، تتطلع طيران الإمارات إلى نقل الجماهير لمشاهدة أفضل المنتخبات على مستوى العالم وهي تتنافس في بطولة «كأس ويب إيليس».

عامل رئيسي

قال بيل بومونت، رئيس «منظمة عالم الرجبي»: يسرنا الإعلان عن تمديد تعاوننا طويل الأمد والناجح مع «طيران الإمارات»، وأضاف بيل بومونت: «تعد شبكة الرحلات الدولية الواسعة لطيران الإمارات وشغف الناقلة بدعم رياضة الرجبي عاملين رئيسيين في إنجاح جهودنا لجعل الرجبي لعبة عالمية حقاً، كما يسهم تفوق طيران الإمارات في توفير تجربة سفر فريدة بدعم جهودنا للارتقاء بخدماتنا لجماهيرنا إلى مستويات أرفع».

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