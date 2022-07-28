ساسيكومار بطل «صيفية دبي للشطرنج»

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دبي - البيان

توج اللاعب الهندي ساسيكومار أنسويد الشاب (22 عاماً) بلقب بطولة الصيف للشطرنج، التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة خلال الفترة من 18-24 يوليو بمشاركة 145 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 دولة.

شهد حفل توزيع الجوائز أستاذ الاتحاد الدولي عثمان موسى عضو مجلس الإدارة رئيس الجهاز الفني، والحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي، والأستاذ محمد الحسيني المدير التنفيذي بالنادي.

وحلّ الهندي ساسيكومار في الصدارة برصيد 6.5 نقاط، متفوقاً بكسر التعادل على الإماراتي أحمد الرميثي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، الذي حل ثانياً، وفي المركز الثالث تساوى 4 لاعبين برصيد 6 نقاط، هم عبدالله محمود من نادي دبي للشطرنج، وسعود جابر من نادي الشارقة، وأستاذ الاتحاد الدولي الفلبيني رستم تولينتينو، والهندي جاي بافيك، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب دون 16 سنة.

وفاز راشد حسين الحمادي من نادي الشارقة بجائزة أفضل لاعب دون 10 سنوات، فيما فازت عوشة الشامسي من نادي أبوظبي بجائزة أفضل لاعبة.

أدار مباريات البطولة الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم رئيساً للحكام، وعاونه الدولي جمال قاسم، والحكمان المحليان حمد الشيزاوي وعبدالله علي.

حرص

وأوضح عثمان موسى عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، أن مجلس الإدارة برئاسة خالد علي بن زايد حريص على رفع المستويات الفنية لجميع لاعبي النادي، ووجّه المجلس بوضع الخطط والبرامج للحصول على الألقاب ورفع تصانيفهم الدولية، إضافة إلى الاحتكاك مع المدارس المختلفة.

4 لاعبين

أوفد نادي دبي للشطرنج والثقافة أربعة من لاعبيه إلى جمهورية التشيك للمشاركة في بطولات دولية ضمن المعسكر الصيفي للنادي، وهم أستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد أهلي، وعلي عبدالعزيز، وسالم أحمد سالم، وخليفة عيسى البلوشي. ويشارك اللاعبون في بطولة التشيك المفتوحة، ثم يغادر الفريق للمشاركة في بطولة براغ الدولية.

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