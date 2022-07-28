12 فريقاً في دوري الهوكي

المصدر: (دبي - وام)

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يكثف اتحاد الإمارات للهوكي برئاسة عبد الله سلطان الدح استعداداته حالياً لإعادة تشكيل منتخب وطني للعبة خلال الفترة المقبلة، وإقامة مسابقة الدوري بمشاركة 12 فريقاً، والعمل على استقطاب اللاعبين واللاعبات من مختلف الأعمار ليكونوا ‏نواة للمنتخبات المدرسية والوطنية للفترة المقبلة.

وأكد أحمد سعيد السويدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، أن الاتحاد شارك في فعاليات «‏صيفنا غير»، ضمن الفعاليات الصيفية بإمارة الشارقة، كشريك استراتيجي متعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من أجل نشر اللعبة والترويج لها.

وأوضح أن الاتحاد بصدد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة ‏الإمارات للتعليم المدرسي لإقامة دورات تدريبية وتحكيمية للمعلمين والمعلمات على مستوى ‏إمارات الدولة لإدراج رياضة الهوكي في المدارس الحكومية، وكذلك استقطاب اللاعبين الموهوبين.

وشهد شهر مارس الماضي إقامة دورات تعريفية لمعلمي ومعلمات المدارس الخاصة في كل من أبوظبي ‏والعين والشارقة. ‏‏‏‏‏

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