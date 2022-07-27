"رفع الأثقال" يشارك بلاعبين ولاعبتين في دورة التضامن الإسلامي

المصدر: وام

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وافق اتحاد الإمارات لرفع الأثقال على مشاركة منتخب الإمارات بـ 4 لاعبين ولاعبات في منافسات النسخة الخامسة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، والمقررة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل بمدينة قونيا في تركيا.

وأعلن حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، أن الاتحاد وافق على مشاركة كل من اللاعبين الشيخ خالد منتصر القاسمي، وأحمد مصطفى ضمن فئة الشباب، واللاعبتين مي المدني وعلياء البستكي ضمن منافسات السيدات في هذه الدورة، موضحا أن الأمل كبير في تحقيق نتائج طيبة خلال هذه المشاركة.

وقال العجمي: حرص مجلس إدارة الاتحاد منذ توليه زمام المسؤولية على وضع مصلحة المنتخبات الوطنية، في المقدمة دائما، مع السعي في نفس الوقت لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة، واختيار أفضل العناصر القادرة على تشريف الإمارات، بالتعاون مع العديد من الجهات والمنظمات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن الاتحاد حرص على المشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين بأوزبكستان الأسبوع الماضي، لإكساب اللاعبين الخبرة في ظل مشاركة معظم أبطال العالم في هذه الفئة العمرية بالبطولة، التي شهدت مشاركة 45 دولة.

وقال: شاركنا بلاعبين من الناشئين؛ أحدهما حمدان الشحي، الذي شارك لأول مرة في بطولة دولية خارج الوطن، وسبق له أن شارك فقط في بطولة غرب آسيا 2020 بالإمارات، ونجح خلال البطولة الآسيوية بأوزبكستان في كسر رقمه السابق بزيادة 10 كجم عن المجموع العام وحقق المركز السابع.

وأضاف: اللاعب الثاني هو أحد الموهوبين وهو الشيخ خالد منتصر القاسمي، والذي كسر رقمه السابق أيضا في بطولة آسيا الأخيرة بفارق 10 كجم أيضا عن وزنه السابق، ويستعد اللاعب حاليا للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي، ويتوقع له أن يقدم مع زميله أحمد مصطفى أداء أفضل خلال هذه الدورة، من خلال وزني 67 و81 كجم.

وأشار إلى أن الآمال معلقة أيضا على اللاعبتين مي المدني في وزن 71 كجم وعلياء البستكي في وزن 64 كجم، لتقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج طيبة خلال هذه المشاركة أيضا.

وأكد العجمي أن مجلس إدارة الاتحاد وضع استراتيجية هدفها الاهتمام بفئة الناشئين والشباب بالتعاون مع الهيئات المختلفة لتأهيل جيل قادر على المنافسة بقوة في الاستحقاقات المقبلة، خاصة أن طموح الاتحاد هو المنافسة عالمياً والتأهل للأولمبياد المقبل.

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