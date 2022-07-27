ميداليتان فضيتان لـ«القوة البدنية» في بطولة العالم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق لاعب منتخب الإمارات وشرطة رأس الخيمة بالقوة البدنية، فيصل الغيص الزعابي المركز الثاني بوزن 83 كيلوغراماً، ولاعب المنتخب الوطني بالقوة البدنية سعيد الماس المركز الثاني أيضاً بوزن 105 كيلوغرامات في بطولة الألعاب العالمية بالقوة البدنية، والتي اختتمت في هولندا والتي توجت بميداليتين فضيتين للإمارات في إنجاز جديد يضاف لرياضة الإمارات.

وبارك محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، باسم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، للأسرة الرياضية في الدولة وللقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمناسبة الفوز، ومؤكداً أن النجاح الذي تحقق يعكس مدى أهمية التعاون المشترك بين كافة المؤسسات الرياضية وغير الرياضية في الدولة.

وأضاف أن البطولات العديدة التي نظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بالتعاون أو برعاية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مناسبات سابقة ومشاركة منتسبيها في البطولات، مهد لتحقيق هذا الإنجاز الذي تفتخر به الأسرة الرياضية الإماراتية وتابع: نتقدم بالشكر للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للدعم الذي يحظى به رياضيو أسرة بناء الأجسام والقوة البدنية، خصوصاً وأن هنالك لاعبين شباباً موهوبين في الطريق للانضمام مستقبلاً للتميز في هذه الرياضات.

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