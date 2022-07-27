6 ميداليات إماراتية في مونديال الدراجات المائية

المصدر: (وارسو - وام)

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حصدت الإمارات 6 ميداليات ملونة في بطولة العالم للدراجات المائية ببولندا، التي شهدت مشاركة أكثر من 300 دراج من 33 دولة حول العالم، ليكون إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات بإحراز 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة، إضافة إلى برونزيتين في هذه البطولة.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب اللاعبين: الصاعد سعيد العوضي (15 عاماً) في فئة (واقف مبتدئين)، وخالد المازمي في فئة محترفين «سوبر ستوك»، إضافة لفوز فريق (إكس بي جي) من الإمارات بقيادة السائق الفرنسي مورين بالمركز الأول وذهبية فئة المحترفين واقف، أقوى فئة محترفين في البطولة.

وفاز كل من علي آل علي وسهيل راشد الطاير بالميداليتين الفضية والبرونزية في سباق فئة البراعم لعمر من 10 إلى 12 عاماً، الذي شاركت فيه الإمارات بـ4 لاعبين، حصدوا المراكز من الثاني إلى الخامس، حيث حصل سعود العوضي وأحمد سالم الطاهر على المركزين الرابع والخامس على الترتيب. وكانت الميدالية البرونزية الثانية من نصيب اللاعب مانع المرزوقي في فئة الجالس مبتدئين.

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