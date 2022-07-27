شباب «المواي تاي» يكثف استعداداته لبطولة العالم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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بدأ منتخب شباب الإمارات للمواي تاي استعداداته الجادة للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي للفئات العمرية، والمقررة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور من 9 إلى 21 أغسطس المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة المنتخبات التي خاضت أخيراً بطولة العالم للمواي تاي في أبوظبي، التي أحرز منتخبنا الوطني للشباب لقبها على حساب منتخبات عريقة. ووجه عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمواي تاي، اللجنة الفنية لمنتخبات المواي تاي والجهاز الفني لمنتخبنا بضرورة الاستعداد الجيد لبطولة العالم والحفاظ على السمعة الطيبة التي حققها منتخب الشباب خلال مشاركته المميزة في بطولة العالم بأبوظبي.

في الوقت نفسه، تلقى اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ دعوة للمشاركة في بطولة كأس العالم للرياضات القتالية للجامعات العالمية (FISU)، المقررة بتركيا من 20 إلى 30 سبتمبر المقبل. وتهدف كل المشاركات الإقليمية والدولية وتنظيم بطولات المواي تاي إلى الاستعداد بقوة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).

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