اتحاد السباحة يبحث عودة البطولات المحلية

المصدر: (دبي - البيان)

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عقدت لجنة تسيير أعمال اتحاد السباحة اجتماعها الأول برئاسة عبدالله الوهيبي من أجل مناقشة رسالة الاتحاد الدولي للسباحة والخاصة بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد والمهام الموكلة لها ومن أهمها إجراء التعديلات المناسبة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد في نسخته الأخيرة، إضافة إلى تسيير الأعمال اليومية للاتحاد وتنظيم البطولات المحلية وبحث خطط المنتخبات الوطنية. وتم خلال الاجتماع تكوين اللجان العاملة بالاتحاد الفترة المقبلة، حيث سيكون رئيس اللجنة عبدالله الوهيبي متحدثاً رسمياً ومسؤولاً عن متابعة الأعمال اليومية للاتحاد.

ووافقت اللجنة على المشاركات الدولية للمنتخبات الفترة المقبلة ومنها المشاركة في بطولة العالم للشباب في بيرو، كم تم اعتماد المشاركة في دورة التضامن الإسلامي في تركيا بـ5 سباحين، كما سيتم مخاطبة الهيئة العامة للرياضة، من أجل وضع البرنامج الزمني للبطولات المحلية.

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