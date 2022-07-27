10.000 مشارك في «صيفنا رياضي»

المصدر: دبي - البيان

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وصل عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية التي تم تنظيمها ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي في شهر يونيو الماضي إلى أكثر من 10 آلاف شخص شاركوا في 72 فعالية أقيمت حتى الآن، شملت 17 لعبة رياضية متنوعة هي: كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، الريشة الطائرة، الكاراتيه، التزلج، الدراجات الهوائية، الغولف، الجمباز الإيقاعي، الاسكواش، البادل تنس، مصارعة الذراعين، الملاكمة، والجوجيتسو، والجري، الشراع والكيك بوكسينغ.

وتتواصل فعاليات المبادرة حتى يوم 31 أغسطس المقبل، وتهدف إلى تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الفعاليات التي تقام ضمن هذه المبادرة الرائدة إلى 128 فعالية تقام في مختلف المناطق بدبي.

وتقام بطولة ترمب المفتوحة للغولف يوم السبت 30 يوليو في نادي ترمب الدولي للغولف وينظمها نادي دماك الدولي للغولف، كما يقام دوري النخبة للريشة الطائرة الذي تنظمه شركة برايم ستار للخدمات الرياضية، ونظمت أكاديمية تشامبس الرياضية 4 بطولات في كرة السلة، ونظمت أكاديمية جام كأس الجاليات لكرة السلة التي أقيمت في مدرسة جميرا، كما نظمت أكاديمية أسباير الرياضية بطولة الجمباز الإيقاعي، وأقيم يوم السبت الماضي سباق الجري داخل المراكز التجارية في مردف سيتي سنتر، وسباق وافي الصيفي للجري في فندق وافي سيتي، وبطولة الكيك بوكسينغ الدولية.

وقال أحمد سليمان رئيس أكاديمية جام الرياضية: «إن مبادرة صيفنا رياضي التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع عالم دبي للرياضة تعتبر مبادرة نموذجية في توفير فرص ممارسة الرياضة لأفراد المجتمع، حيث قمنا بتنظيم كأس الجاليات لكرة السلة، ولاقت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، ويعزز نجاح هذه المبادرة استمراريتها وانتظام مواعيدها، بالإضافة إلى أنها تلبي احتياجات أفراد المجتمع من توفير فرص لممارسة مختلف أنواع الرياضات».

مبادرة رائدة

وقال سعيد القاز مؤسس آر إكس كوفي أحد رعاة المبادرة: «نحن سعداء بأن نكون جزءاً من مبادرة صيفنا الرياضي الرائدة، وأن نقوم برعاية الفعاليات الرياضية التي يتم تنظمها خلال فترة الصيف وفي الأماكن المغطاة، والتي تساعد على تعزيز النشاط البدني في المجتمع خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، وتأتي رعايتنا لدعم ممارسة النشاط البدني في أماكن مغلقة تتوفر فيها الخدمات المثالية، بالإضافة إلى أنها تناسب العائلات لما توفره هذه الأماكن من خدمات الترفيه والتسلية، بالإضافة إلى توفر وعوامل الأمن والسلامة في وقت واحد، كما نهدف إلى إنجاح هذه المبادرة وزيادة المشاركة المجتمعية الكثيفة لأفراد المجتمع، وهنا لابد من أن نشكر مجلس دبي الرياضي على إطلاق هذه المبادرة».

وصرحت إيلك مديرة شركة أسباير للجمباز الإيقاعي: إن مبادرة صيفنا رياضي تعتبر حدثاً رياضياً متميزاً على مستوى المنطقة من خلال جمع الممارسين في فصل الصيف لممارسة رياضة الجمباز الإيقاعي التي يمارسها لاعبون من الأعمار الصغيرة بعد انتهاء الموسم الدراسي، وقالت: «نحن نحرص على استمرارية نشاط الجمباز الإيقاعي على مدار العام، وقد شهدت الفعالية التي أقيمت أخيراً تنامي أعداد الممارسين، وهذا بفضل مجلس دبي الرياضي الذي أعطانا الفرصة لتطوير ونمو هذه الرياضة».

فعاليات متنوعة

وتتضمن مبادرة «صيفنا رياضي» العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والتي تتنوع ما بين الفعاليات الشاطئية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ومن أبرز هذه الفعاليات التي تنظم سنوياً وتحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار على حد سواء سباق الجري الثلجي، وتحدي الثلج وبطولات التزلج على الجليد المحلية، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد التي تقام في سكي دبي بمول الإمارات، كما يقام أيضاً «معسكر السيدات الثلجي»، الذي يتضمن العديد من الفعاليات الثلجية المخصصة للسيدات فقط في سكي دبي، وتتضمن فعاليات المبادرة بطولات السلة والتنس والريشة التي تقام في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقاً لرؤية مجلس دبي الرياضي في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية، ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية، التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كل شرائح المجتمع.

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