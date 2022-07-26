الإمارات تشارك في الأولمبياد العالمي للشطرنج بالهند

المصدر: دبي - البيان

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تغادر بعثة منتخب الإمارات للشطرنج البلاد اليوم متوجهة إلى الهند للمشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 44، والذي سيقام في مدينة تشيناي الهندية بداية من اليوم ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل، وتترأس البعثة خلود عيسى الزرعوني عضو مجلس الإدارة، وتضم البعثة اللاعبين عثمان موسى وإبراهيم سلطان وعمران الحوسني ومحمد سعيد الليلي وعبد الرحمن الطاهر واللاعبات وافية درويش وروضة السركال وعائشة سرحان ومريم عيسى وموزة المنصوري بجانب الجهاز الفني الذي يضم التركي ميرت إردوجو مدرب منتخب الرجال والكوبي والتر أرانسيبيا مدرب منتخبنا للسيدات.

ومن المنتظر أن يلحق تريم مطر تريم رئيس الاتحاد بالوفد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والذي ستقام على هامش الأولمبياد، وتشهد انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي.

وعقد تريم مطر تريم اجتماعاً مع البعثة بحضور عبد الكريم المرزوقي الأمين العام وخلود عيسى الزرعوني رئيسة اللجنتين النسائية والإعلامية بالاتحاد، رئيسة البعثة، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد بحضور جميع اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية، وتم خلال الاجتماع مناقشة ترتيبات السفر والاجتماع الفني للأولمبياد وكل ما يخص ترتيبات الحدث.

وحض رئيس الاتحاد جميع اللاعبين واللاعبات على بذل أقصى الجهد في الأولمبياد العالمي الذي يشارك فيه 190 دولة، والظهور بالشكل الذي يليق باسم وتاريخ الإمارات في لعبة الأذكياء مؤكداً أن استراتيجية الاتحاد تستهدف الوصول إلى منصات التتويج في المحافل الخارجية ورفع علم الدولة من خلال تحقيق الإنجازات، مبدياً ارتياحه للتحضيرات التي سبقت الأولمبياد من خلال تعاون الأندية الأعضاء في تجهيز اللاعبين.

واختتم تريم مطر تريم: «ثقتنا كبيرة في اللاعبين واللاعبات في تحقيق مكاسب كبيرة في الحدث العالمي والظهور بمظهر مشرف، أمام هذا الحشد الكبير من اللاعبين من مختلف دول العالم».

وأكد عبد الكريم المرزوقي أن الطموحات دائماً هي تحقيق الأهداف من المشاركة في البطولات الخارجية، سواء بزيادة تصنيف اللاعبين الدولي والحصول على ميدالية في الفئة التي يشارك فيها أي لاعب وأيضاً استغلال مثل هذه الأحداث العالمية للاحتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة وزيادة خبرة اللاعبين.

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