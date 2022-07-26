منتخب الكاراتية يشارك في البطولة العربية بالقاهرة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تتوجه بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه إلى القاهرة اليوم للمشاركة في البطولة العربية في دورتها الثالثة عشرة للرجال والسيدات، يومي الجمعة والسبت المقبلين، وينافس على ألقابها تسعة منتخبات عربية.

ويترأس البعثة الدكتور عبدالله سيف البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ويتواجد ضمن فريق البعثة الحكم الدولي جابر الزعابي، والمدربين: وحيد حسيني، ونادر بيجي، وناصر حسيني، وتورجاي ياسيل

وتضم البعثة اللاعبين: مروان المازمي، ويوسف فريدوني، عبد الغني محمد في منافسات الكاتا الفردي والجماعي، كما تضم أحمد سالم باصليب (67 كجم)، وأحمد جاسم الأنصاري (75 كجم)، واللاعبات حوراء العجمي (50 كجم)، وفاطمة سالم خصيف (68 كجم) في منافسات الكوميتيه الفردي.

ثقة وطموح

وأعرب الدكتور عبدالله سيف البادي رئيس البعثة عن ثقته في إمكانيات وقدرات اللاعبين واللاعبات على تقديم الأداء المنشود للتمثيل المشرف لدولة الإمارات واللعبة فيها في هذا المحفل العربي بتحقيق النتائج الإيجابية في البطولة، والتي تمثل بحد ذاتها محطة إعدادية مهمة قبل استحقاق المنتخب في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها تركيا الشهر المقبل.

مؤكداً حرص اللواء «م» ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، على أهمية المشاركات الدولية ضمن الاستراتيجيات التي ينتهجها الاتحاد تماشياً مع توجهات الهيئة العامة للرياضة الرامية إلى النهوض بالألعاب الفردية، وتمكين الرياضيين من تحقيق الإنجازات الدولية.

وأضاف البادي قائلاً: «استعد المنتخب للبطولة العربية، بالانتظام في معسكر داخلي منذ الثالث من شهر يوليو الجاري، وذلك بعد مشاركة مثمرة للاعبي الدولة، في كل من دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت مايو الماضي، وبطولة «سيريس A» بمصر الشهر الماضي والمدرجة ضمن بطولات الاتحاد الدولي للعبة».

واختتم: «نتطلع لتحقيق فوائد قصوى من هذه المشاركة، خصوصاً أننا سنعاود لقاء غالبية المنتخبات العربية الشهر المقبل في دورة التضامن الإسلامي بتركيا».

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