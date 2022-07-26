إقبال كبير على المعسكر الصيفي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجح معسكر الجوجيتسو الصيفي، الذي يُنظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشراكة مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار (IVI)، في أن يصبح الوجهة المُفضّلة لعشاق هذه الرياضة، حيث شارك ما يزيد على 120 من مُحبي الجوجيتسو اليافعين في الأسبوع الأول من فعالياته. ويرحب المعسكر بالرياضيين الصغار ممن تتراوح أعمارهم بين 6-16 عاماً، وتستمر أنشطته على مدار ستة أسابيع حتى 26 أغسطس المقبل.

وانطلقت فعاليات المعسكر الصيفي في 18 يوليو الجاري في صالة الاتحاد أرينا ومجموعة مختارة من المنشآت الرياضية الأخرى التابعة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في كل من أبوظبي ودبي، وشهدت منذ انطلاقها مشاركة ما يصل إلى 75 من عشاق هذه الرياضة في صالة الاتحاد أرينا، بينما استقطب معسكرا الباهية ومردف 31، و24 مشاركاً.

وقال محمد عبدان تعليقاً على مشاركة أبنائه الأربعة في المعسكر: «يتيح المعسكر لليافعين من عشاق هذه الرياضة فرصة مثالية لممارسة شغفهم خلال العطلة الصيفية وصقل مهاراتهم وتحسين أدائهم بفضل مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والبدنية المنظمة بعناية».

وأضاف: «تقدم هذه المعسكرات مجموعة واسعة من المزايا لمن يستهدفون خوض مسيرة احترافية في عالم الجوجيتسو وإتقان مهارات جديدة من خلال برامج التدريب الشاملة المصممة بما ينسجم مع أعلى المعايير في هذا المجال. وأشعر بالحماس لرؤية يافعين إماراتيين يفوزون بالميدالية تلو الأخرى في المنافسات العالمية. وآمل أن يجمعنا المعسكر الصيفي بمواهب واعدة من أبطال المستقبل».

ويشمل المعسكر الصيفي صفوفاً منفصلة للمبتدئين والمتقدمين تتوزع على أربعة صفوف يومية من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 2 ظهراً من الاثنين إلى الجمعة. ويتيح خيار التسجيل لأسبوع واحد فقط أو أسبوعين أو ستة أسابيع (كامل مدة المعسكر) على النحو الذي يناسب المشاركين.

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