فعاليات وأنشطة متنوعة في ملتقى الحمرية الصيفي

المصدر: الحمرية – البيان

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تواصلت فعاليات ملتقى الحمرية الصيفي «عطلتنا غير»، المنظم تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، بأنشطة متعددة ومتنوعة، وكان المشاركون على موعد مع محاضرة في الشطرنج من تقديم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، باعتباره أحد الشركاء الأربعة لملتقى الحمرية الصيفي.

كما شهد الملتقى أنشطة رياضية لكرة القدم وسباحة، ثم قوس سهم، ناهيك عن برامج ترفيهية على غرار الملعب الصابوني، وعبر المشاركون عن سعادتهم بالفعاليات التي حظوا بها في المعسكر، كما وجهوا الشكر للجنة المنظمة على كل ما تقوم به من أجلهم في «عطلتنا غير».

بدوره أكد المهندس علي المهيري رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أنهم يعملون دائماً في معسكر الحمرية الصيفي على تنوع الأنشطة وإحداث فعاليات جديدة تتماشى مع سن ورغبة المشاركين. مشيراً إلى أن المشاركين تفاعلوا كثيراً مع برنامج الأسبوع الأول، وهو ما يزيد حجم المسؤولية على اللجنة المنظمة من أجل مواصلة تقديم أفضل البرامج في الأسابيع المقبلة، حتى يكون ملتقى «عطلتنا غير» متنفساً حقيقياً لأبناء المنطقة.

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