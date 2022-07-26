منتخب ناشئي السلة يكثف استعداداته للبطولة الخليجية

المصدر: (دبي - وام)

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بدأ منتخب الإمارات لناشئي كرة السلة المرحلة الأخيرة من استعداداته للمشاركة في البطولة الخليجية المقررة في دبي خلال الأيام المقبلة والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا للعبة.

واستأنف المنتخب تدريباته بنادي النصر ، بعد حصوله على قسط من الراحة عقب مشاركته في البطولة العربية بمصر، والتي كانت المشاركة الخارجية الأولى للمنتخب الوطني.

وبدأ المنتخب استعداداته للبطولة الخليجية، التي تخوضها أيضاً منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، بمشاركة نفس اللاعبين الـ14 المشاركين في البطولة العربية.

وسيتم الإعلان يوم غدٍ عن القائمة النهائية، التي سيخوض بها الفريق البطولة ، المقررة على صالة نادي الوصل بداية من 29 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل.

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