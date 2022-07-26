5 سباحين يمثلون الإمارات في دورة التضامن الإسلامي

المصدر: دبي - البيان

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يواصل سباحو الإمارات استعدادهم للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي بتركيا – قونيا خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل، وذلك بعد اعتماد مشاركة 5 لاعبين في البطولة بواقع سباحين هما سالم غالب وسعيد أحمد فرج، إضافة إلى 3 سباحات هن الشقيقات مها ومهرة وميرة عبدالله الشحي، ويواصل اللاعبون المشاركون في البطولة تدريباتهم اليومية استعداداً للالتحاق بالبطولة.

ويتولى القيادة الفنية لتدريب سباحي المنتخب المدرب المواطن مروان حافظ الحتاوي كما يرافقه مبارك الماس إدارياً. وأكد مروان حافظ الحتاوي استمرار التدريبات اليومية والتي تقام في مقر نادي الوصل، من أجل الاستعداد للبطولة كما يبحث الاتحاد إمكانية إقامة معسكر تدريبي استعداداً للبطولة والتي تأتي ضمن الخطط والبطولات التي يشارك فيها المنتخب خلال عام 2022.

وأشاد مروان، بالتزام السباحين في التدريبات والتي قد تصل إلى وحدتين تدريبيتين يومياً من أجل المحافظة على جاهزية كافة السباحين للمشاركة الهامة في البطولة، وأكد مروان أن كل سباح يشارك بالبطولة في 4 سباقات وهو ما يعطي الفرصة لهم لتقديم أفضل ما لديهم ومحاولة تحسين أرقامهم في محطة هامة للسباحين خلال مشوارهم للتواجد في البطولات المقبلة.

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