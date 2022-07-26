إسماعيل إبراهيم يشارك بإدارة «تحدي الطائرة»

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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يغادر الدولة اليوم، حكمنا الدولي للكرة الطائرة، إسماعيل إبراهيم، في طريقه إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة التحدي للطائرة للرجال.

وتقام البطولة بمشاركة المنتخبات التي لم تتأهل للمشاركة في دوري الأمم، وهي منتخبات تشيلي، استراليا، أوزبكستان، كوبا، قطر، كوريا الجنوبية، تركيا وتونس. وسبق أن شارك إسماعيل، في إدارة أكثر من 20 بطولة دولية وقارية وعالمية كبرى، ولعل أهمها بطولة العالم للناشئين في الأرجنتين عام 2011، وأدار فيها إحدى مباراتي الدور قبل النهائي، وبطولة العالم للناشئين في المكسيك عام 2013، وبطولتي العالم للسيدات في المكسيك 2017، وفي اليابان 2018.

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