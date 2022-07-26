المنصوري وصيف الجولة الافتتاحية لـ«زوارق فورمولا 2»

المصدر: أوجستو، بولندا- البيان

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حقق زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري المركز الثاني ووصافة السباق الرئيسي للجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق فورمولا-2 بمدينة أوجستو البولندية.وبعد تفاصيل مثيرة شهدها السباق، فاز زورق 36 بقيادة المنصوري بالمركز الثاني خلف زورق 19 الذي قاده الألماني ستيفن هاجن، فيما حل زورق 77 بقيادة النرويجي توبايس مونتي كاس في المركز الثالث.

وشهد السباق خروج زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي حامل اللقب من المنافسة بعدما كان متصدراً حتى منتصف السباق، وذلك بسبب التفاف زورق 23 البولندي ماسيزالاك الخاطئ على زورق القمزي عند إحدى بوابات السباق وسقوط غطاء الزورق في المياه. وكان السباق تأجل أكثر من مرة خلال اليوم الختامي بسبب قوة الرياح وتقلّب المناخ لينطلق في السابعة مساء بتوقيت بولندا. وبرغم خروجه من السباق، ترك القمزي بصمة قوية في هذه الجولة حيث سجل أفضل زمن حول المسار وقدره 40.303 ثانية. وانتهت فعاليات الجولة الافتتاحية من البطولة بفوز ستيفان بأول 20 نقطة وتصدر الترتيب العام، فيما حل المنصوري ثانياً ليكون أول ظهور له على منصة التتويج منذ بدء مشاركته مع فريق أبوظبي.

وحصد المنصوري 15 نقطة ليكون ثانياً في الترتيب العام للبطولة، وحصد توبايس صاحب المركز الثالث 12 نقطة.

تأكيد

ووجّه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة، بفوز المنصوري بأول منصة له، إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية الداعم الأول وراعي الفريق . وأكد الرميثي أن خروج القمزي من المنافسة جاء بعد أداء بطولي ومشرف حتى اللحظات التي خرج من خلالها بسبب خطأ متسابق آخر.

سعادة

عبّر منصور المنصوري عن سعادته الكبيرة بما حققه في المنافسة والوصول لأول منصة له مع فريق أبوظبي، مؤكداً صعوبة السباق والظروف المختلفة التي واجهها مع التقلبات الجوية المختلفة وتأجيل السباق أكثر من مرة وما شكله من ضغط عصبي.

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