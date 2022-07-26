اتحاد الشطرنج يستعرض روزنامة الموسم

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استعرض اتحاد الإمارات للشطرنج برئاسة تريم مطر تريم روزنامة الموسم الجديد، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني بمقر الاتحاد بدبي وحضر الاجتماع الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب الرئيس وعبدالكريم حسن المرزوقي الأمين العام وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد وسلطان علي الطاهر رئيس اللجنة الفنية، مشعل آل بركت نائب رئيس اللجنة الفنية وعمر عثمان ربيع النعيمي الأمين المالي وسعود الرفيسة الكتبي عضو المجلس.

كما تناول الاجتماع عدداً من التقارير المالية والإدارية والفنية . وأكد تريم مطر تريم، أن التنسيق مع الأندية في المرحلة المقبلة من أجل تطوير لعبة الأذكياء والوصول بها إلى المحافل الدولية وتحقيق الهدف الأسمى وهو رفع علم الدولة من خلال تحقيق الإنجازات في البطولات مشيراً إلى ضرورة بدء زيارات الأندية الشطرنجية الأعضاء من أجل ربط فكر الاتحاد مع خطط الأندية بالشكل الذي يساهم في رفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات خاصة أن الأندية الشريك الاستراتيجي للاتحاد.

وأضاف إن الاتحاد سيأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات من مجالس إدارات الأندية والعمل على ضبط منظومة العمل من أجل دمج عمل الاتحاد مع الأندية.

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