رامزي يستعيد ذاكرة الانتصارات في جولة «دي بي وورلد» للغولف

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد الأسكتلندي ريتشي رامزي ذاكرة الانتصارات بتحقيقه لقب بطولة كازو كلاسيك، وهو لقبه الرابع في جولة دي بي وورلد والأول منذ عام 2015، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى البطولة الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وحقق الأسكتلندي الفوز بلقب البطولة التي أقيمت في نادي هيل سايد في مدينة ساوثبورت الإنجليزية في عطلة نهاية الأسبوع، ليحصد 400 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 943 نقطة ليتقدم 37 خطوة ويصبح بالمركز العشرين في ترتيب الموسم الحالي لجولة دي بي وورلد التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية. وقال رامزي بعد الفوز: أهم أمر بالنسبة لي هو أنني قطعت وعداً لابنتي، ولم أخلف بوعدي لها، قلت لها سأحضر لها كأس وهذا اللقب لها«، وأضاف:»إنه شعور لا يصدق، لقد مررت ببعض الأوقات السيئة خلال العامين الماضيين، لكنني ظللت أعتقد وأعرف أن أدائي جيد.

أما وصيفه في البطولة الإنجليزي بول وارينج، فاستفاد من المركز الثاني بنيل 305 نقاط رفع بها رصيده الإجمالي إلى 456.4 نقطة في ترتيب جولة دي بي وورلد، وتقدم 88 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز 63. وبقيت صدارة الترتيب على حالها، حيث يتصدر الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي برصيد 2.993.1 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز