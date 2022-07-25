الرجبي يعلن التصميم الفائز في مسابقة «ملابس المنتخب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للرجبي، عن اختيار التصميم الفائز في مسابقة أفضل تصميم لملابس منتخب الرجبي فئة الخمسة عشر لاعب، حيث قامت لجنة الفرز والاختيار، برئاسة عبد الرحمن بوخاطر عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الإعلام الحديث، والموقع الإلكتروني بفرز التصاميم واختيار الأفضل.

واستلمت اللجنة 300 تصميم، ترشحت ثلاثة منها إلى المرحلة لاتخاذ القرار من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

وقال عبد الرحمن بوخاطر: التصميم الفائز، يعكس عمق التراث الإماراتي، متمثلاً في شكل إبداعي وألوان متناسقة، تتماشى وتتوافق مع الثقافة الإماراتية، حيث يرمز التصميم إلى نقش من «الغترة» و«أجنحة الصقر».

وعبّر ماجد المصعبي صاحب التصميم الفائز، عن بالغ سعادته وفخره، بكونه الفائز بالجائزة، كما عبّر عن اعتزازه بالتراث الإماراتي، وأن ذلك كان له كبير الأثر في اختيار الألوان والتصميم، والذي نال إعجاب اتحاد الإمارات للرجبي.

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