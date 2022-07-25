شرطة أبوظبي تفوز بـ "6 ميداليات ذهبية" بالألعاب العالمية بهولندا

المصدر:
  • وام
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حصد فريق شرطة أبوظبي  المشارك بدورة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء بمدينة روتردام الهولندية 6 ميداليات ذهبية و3 فضيات و برونزية واحدة في أول يومين من البطولة التي تختتم في 31  يوليو الجاري.

و هنأ العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية  الشرطية الفريق على تحقيقه   هذا الإنجاز في منافساته مع فرق  عالمية عريقة .

وأوضح أن البطولة يشارك فيها  14 لاعباً من شرطة أبوظبي  يتنافسون في 10 سباقات رياضية تشمل السباحة، والدراجات  الهوائية ، والترايثلون ، وألعاب القوى  والملاكمة والتجديف الثابت ورفع الأثقال والكروس فت ونصف ماراثون /21 كيلو / والسباحة في البحر .

واشار أن الميداليات الذهبية حصل عليها كل من :  أحمد الشحي  من  قطاع المهام الخاصة  بمسابقة / رفع الأثقال / ، و سعود الزعابي  من  قطاع العمليات المركزية  بمسابقة 800 متر / ألعاب القوى/  ، وعلي أحمد الكعبي من قطاع الموارد البشرية بمسابقة  100 متر فراشة سباحة ومحمد عيسى الحوسني من اكاديمية سيف بن زايد بمسابقة  السباحة /100 متر حرة/ ، ومحمد الغافري و محمد عيسى و علي الكعبي واحمد الجهوري  بمسابقة  السباحة   50*4 حرة ، وسيف معيوف الكعبي من قطاع شؤون القيادة بسباق الدراجات الهوائية /ضد الساعة/.

 وفاز بالميداليات الفضية :الشعالي أحمد من قطاع المهام الخاصة  بمسابقة  المشي /5000 متر/ ضمن منافسات  العاب  القوى، وأحمد  خلفان الجهوري  من قطاع  الموارد البشرية  بمسابقة السباحة /100 متر حرة/ ، ومحمد  حسن الحمادي  من قطاع  المهام الخاصة  بمسابقة  العاب  القوى / الوثب الطويل /  فيما حاز الميدالية  البرونزية  وليد النقبي من قطاع  المهام  الخاصة  بمسابقة الدراجات  الهوائية /ضد الساعة/.

 

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