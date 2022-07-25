شرطة أبوظبي تفوز بـ "6 ميداليات ذهبية" بالألعاب العالمية بهولندا

المصدر: وام

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حصد فريق شرطة أبوظبي المشارك بدورة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء بمدينة روتردام الهولندية 6 ميداليات ذهبية و3 فضيات و برونزية واحدة في أول يومين من البطولة التي تختتم في 31 يوليو الجاري.

و هنأ العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية الفريق على تحقيقه هذا الإنجاز في منافساته مع فرق عالمية عريقة .

وأوضح أن البطولة يشارك فيها 14 لاعباً من شرطة أبوظبي يتنافسون في 10 سباقات رياضية تشمل السباحة، والدراجات الهوائية ، والترايثلون ، وألعاب القوى والملاكمة والتجديف الثابت ورفع الأثقال والكروس فت ونصف ماراثون /21 كيلو / والسباحة في البحر .

واشار أن الميداليات الذهبية حصل عليها كل من : أحمد الشحي من قطاع المهام الخاصة بمسابقة / رفع الأثقال / ، و سعود الزعابي من قطاع العمليات المركزية بمسابقة 800 متر / ألعاب القوى/ ، وعلي أحمد الكعبي من قطاع الموارد البشرية بمسابقة 100 متر فراشة سباحة ومحمد عيسى الحوسني من اكاديمية سيف بن زايد بمسابقة السباحة /100 متر حرة/ ، ومحمد الغافري و محمد عيسى و علي الكعبي واحمد الجهوري بمسابقة السباحة 50*4 حرة ، وسيف معيوف الكعبي من قطاع شؤون القيادة بسباق الدراجات الهوائية /ضد الساعة/.

وفاز بالميداليات الفضية :الشعالي أحمد من قطاع المهام الخاصة بمسابقة المشي /5000 متر/ ضمن منافسات العاب القوى، وأحمد خلفان الجهوري من قطاع الموارد البشرية بمسابقة السباحة /100 متر حرة/ ، ومحمد حسن الحمادي من قطاع المهام الخاصة بمسابقة العاب القوى / الوثب الطويل / فيما حاز الميدالية البرونزية وليد النقبي من قطاع المهام الخاصة بمسابقة الدراجات الهوائية /ضد الساعة/.

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