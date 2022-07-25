الإمارات تستضيف «عربية الدراجات» في أكتوبر

المصدر: (الشارقة - علي الظاهري)

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وافق مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، برئاسة منصور بوعصيبة، على استضافة البطولة العربية المجمعة في الإمارات، خلال أكتوبر المقبل، وتتضمن منافسات الطريق، والدراجات الجبلية، وأصحاب الهمم.

وأكد ياسر الدوخي، الأمين العام للاتحاد، أن المنتخب سيشارك بدورة التضامن الإسلامي في تركيا، ويستعد لها بمعسكر في إيطاليا، وتمت دراسة المشاركة بـ«آسيوية المضمار» في تايلاند، و«عربية المضمار» في مصر، وتقرر تسجيل الدراجين للموسم الجديد من 1 أغسطس، وحتى 4 سبتمبر المقبلين، وتنطلق السباقات 10 سبتمبر.

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