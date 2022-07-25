بوغاتشار يحافظ على القميص الأبيض في طواف فرنسا

المصدر: (باريس – البيان)

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حافظ تادي بوغاتشار من فريق الإمارات للدراجات على القميص الأبيض «للمرة الثالثة على التوالي»، بعد أن حل ثانياً في التصنيف العام عقب انتهاء المرحلة 20 من طواف فرنسا، متأخراً بفارق 3 دقائق و34 ثانية عن المتصدر فينغيغارد، وتقام المرحلة الأخيرة اليوم في باريس على مسار بطول 115.6كم وتنتهي في الشانزليزيه.

وفاز فاوت فان آرت «جامبو- فيزما» بالمركز الأول في المرحلة 20 التي تضمنت سباقاً ضد الزمن على مسار بطول 40.7 كم، محققاً 47 دقيقة و59 ثانية بينما حل بوغاتشار ثالثاً متأخراً بفارق 27 ثانية.

وقال بوغاتشار: جاءت جولة فرنسا حماسية جداً وتضمنت العديد من الإنجازات والخيبات التي تسبب بها سوء الحظ، وأهنئ يوناس على فوزه بالمركز الأول في التصنيف العام.

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