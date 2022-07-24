الزرعوني بطلاً لـ«اللياقة البدنية» بالرميثة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نظمت لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أول من أمس بطولة اللياقة البدنية، والتي أقيمت في مركز نادي بالرميثة في دبي برعاية وتنظيم شركة القدرة الرياضية، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي بن حيدر والأمين العام محمد عبد الرحيم المري وبإشراف رئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي، وبحضور عبد المجيد يزبك السكرتير الفني للاتحاد.

وشهدت المنافسات مشاركة 70 لاعباً مواطناً، وذلك لاختيار لاعبي المنتخب الوطني، وأحرز اللاعب طارق الزرعوني المركز الأول، بينما حل أحمد الشحي بالمركز الثاني وفي المركز الثالث سلطان السويدي.

وفي ختام المنافسات تم تكريم الجهات الراعية والمنظمة تقديراً لجهودها المميزة التي أسهمت بالنجاحات التي رافقت البطولة.

وكشف الفلاسي عن أن المرحلة الثانية من البطولة ستقام في شهر أغسطس المقبل لفسح المجال لعدد أكبر من المواطنين لخوض هذه التمارين والتعرف على مستوياتهم الرياضية ذات الصلة بالتحمل واللياقة والقوة، وأيضاً كفرصة ليتعرف الرياضيون المواطنون على مستوياتهم ومقارنتها مستقبلاً لكي تكون دافعاً لهم.

معبراً عن سعادته لأجواء الحماس التي سادت أجواء البطولة بفضل جهود لجنة التحكيم والتنظيم، والتي ضمت كلاً من محمد المروي وأحمد آل علي وبدر الزرعوني، ومثنياً على رعاية شركة نيوترنت بتوفيرها المشروبات الرياضية المتنوعة.

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