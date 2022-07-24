«الشارقة البحري» يطلق مخيمه الصيفي في خورفكان

المصدر: الشارقة – البيان

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أطلق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية مخيمه الصيفي للرياضات البحرية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشاطئ خورفكان الذي يتبناه مجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار «عطلتنا غير» على شاطئ خورفكان، والذي يستهدف الأطفال الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 7-12 عاماً.

وأكد خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على أهمية مثل هذه المخيمات الصيفية لما تشكله من ملاذ آمن للأطفال خلال الإجازة الصيفية وقدرتها على تقديم نشاطات مميزة ومفيدة، تعلمهم مهارات جديدة بما يتماشى مع اهتمامنا بالفئات العمرية المختلفة، تحت إشراف خبراء متدربين ومؤهلين يلعبون دوراً كبيراً في تنمية مواهبهم من خلال العمل على إثراء روح التنافس الخلاق لديهم حتى يتسنى لهم المشاركة باسم الإمارة في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

وأشار المدفع إلى أن النادي يقدم ضمن فعاليات المُخيم الصيفي باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي تقام يومياً من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 7 مساءً وتشتمل على تعليمهم كيفية الغوص، والتجديف بالكاياك، والتجديف الأرضي، والقوارب الشراعية (أوبتيمس)، وقيادة الدراجات المائية، وتعليمهم السباحة، إضافة إلى الكثير من المسابقات الترفيهية والرياضية كلعب الكرة الشاطئية، و«البنانة بوت»، مؤكداً أن أنشطة وفعاليات المخيم مستمرة حتى تاريخ 11 أغسطس المقبل.

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