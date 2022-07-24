زيارة ناجحة لوفد أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية للشارقة

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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أكد عبد الملك جاني، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، أن زيارة وفد مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية التي اختتمت أمس في الشارقة ناجحة بكل المقاييس، وتم من خلالها عقد اجتماعات مشتركة، إضافة إلى أن الزيارة شملت جولات متعددة في الإمارة، وتم الاتفاق على الفعاليات التي ستنظم خلال شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وهو ما يعقب فوز الشارقة «عاصمة الثقافة الرياضية العربية».

وقال جاني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بخورفكان وأقيم في ختام زيارة وفد مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية بدعوة من مجلس الشارقة الرياضي: «ستكون هناك فعاليات حافلة خلال شهر نوفمبر المقبل سيتم الترتيب لها بعناية، حيث ستكون هناك دورة كلباء للألعاب الشاطئية، وألعاب تنافسية وألعاب مجتمعية وثقافية ومسابقات تنافسية يسمح فيها بمشاركة كل من يقيم بالإمارة، إضافة إلى وفود عربية عديدة، حيث ستشارك كل دولة بأربعة لاعبين من كلا الجنسين، بالإضافة إلى رئيس الوفد»، وأشار جاني إلى أن مجلس الشارقة الرياضي سيكون حريصاً على تميز الفعاليات المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.

مدح وثناء

بدوره أثنى مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية، على تميز إمارة الشارقة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية، وذلك على خلفية فوز الإمارة بجائزة الشارقة عاصمة للثقافة الرياضية العربية، وشارك الوفد في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالسوق القديم بمدينة خورفكان، بحضور أعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة، وسعيد العاجل الخبير الرياضي ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمجلس وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية بالإمارة، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، بينما شارك بالحضور من الوفد الزائر كل من أيمن بدرة الأمين العام للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة المصري وعضو اللجنة الشبابية بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والفنان سامح الصريطي، وحسن مسعود رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي، وعبد اللطيف المتوكل رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين نائب رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وحسن شرارة رئيس الاتحاد اللبناني للثقافة الرياضية عضو اللجنة الشبابية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

إشادة وشكر

بدوره أشاد أشرف محمود رئيس الاتحاد الرياضي للثقافة العربية، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معتبراً أن تميز الإمارة ينبع من نظرة سموه للمستقبل، حيث سجل الوفد إشادة بما رأوه خلال زيارتهم لأبرز المعالم بالإمارة والأندية والجهات الرياضية.

وقال أشرف محمود: «معلم استراحة السحب يمثل مشهداً بديعاً، وشكل إضافة إلى روعة الإمارة، إضافة إلى التميز الثقافي الرياضي»، وأشاد أشرف محمود بمجلس الشارقة الرياضي، لافتاً إلى تميز البرنامج العام لزيارة الوفد في الإمارة، وأشار إلى أن الوفد ناقش مع المجلس ترتيبات الفعاليات المقبلة التي ستشارك فيها وفود عربية، وسيكون هناك مؤتمر علمي يبحث الهوية العربية.

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