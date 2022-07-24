عبير علي ترفع تصنيفها الدولي في الشطرنج

المصدر: الشارقة ـ البيان

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رفعت عبير علي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، تصنيفها الدولي إلى 94.4 نقطة وذلك بحصدها 6 نقاط والمركز الـ20 في منافسات بطولة بيل الدولية للشطرنج، بالإضافة إلى حصولها على لقب أفضل لاعبة بالبطولة.

التي تعد من أهم وأكبر بطولات العالم، وأكدت عبير علي سعادتها بارتفاع تصنيفها الدولي مؤكدة أنها ستواصل العمل من أجل الحصول على مراكز أفضل، في ظل الدعم الكبير من النادي، وقالت: المنافسة كانت قوية وحققت العديد من المكاسب، وأسعى لتطوير مستواي خلال الفترة المقبلة.

وأشادت علياء علي المازمي رئيس اللجنة الفنية بنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بما حققته عبير علي واحتكاكها أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة على مستوى العالم، وأشارت إلى أن النادي يحرص على دعم لاعباته لتقديم قدراتهم الإبداعية وحصد البطولات، وقالت: عبير علي نموذج إيجابي للاعبات النادي، وسنعمل على تطوير قدراتها الفنية.

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